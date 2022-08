Elezioni politiche 2022, Conte contro Meloni: “Politica irresponsabile” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni sul video dello stupro a Piacenza diffuso anche dalla leader di Fdi. Riprendendo le parole della vittima, che oggi denuncia di essere stata riconosciuta per via del video e si dichiara disperata, l’ex premier scrive su Facebook: “Ecco cosa succede quando la Politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell’eco mediatica, senza rispetto per la sofferenza di chi patisce una turpe violenza. Questo scempio è quanto di più lontano dal nostro modo di intendere la dignità delle persone”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Giuseppeattacca Giorgiasul video dello stupro a Piacenza diffuso anche dalla leader di Fdi. Riprendendo le parole della vittima, che oggi denuncia di essere stata riconosciuta per via del video e si dichiara disperata, l’ex premier scrive su Facebook: “Ecco cosa succede quando lastrumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell’eco mediatica, senza rispetto per la sofferenza di chi patisce una turpe violenza. Questo scempio è quanto di più lontano dal nostro modo di intendere la dignità delle persone”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - Mov5Stelle : La nostra squadra è pronta per portare avanti le battaglie del Movimento, avendo come unico obiettivo l’interesse d… - davidallegranti : Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finis… - RossanaGiannan2 : RT @UnitiAvvocatura: In un Paese che da anni blatera invano di innovazione tecnologica e transizione digitale una lista viene esclusa dalla… - Piero_Strada : RT @UnitiAvvocatura: In un Paese che da anni blatera invano di innovazione tecnologica e transizione digitale una lista viene esclusa dalla… -