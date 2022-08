Elezioni politiche 2022, Berlusconi: “Tassa unica al 2% per acquisto prima casa” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “La casa non è solo il luogo che ci è più caro, quello dove trascorriamo del tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L’80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche. Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una”. Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in un video sui social. “Ci impegniamo col nostro programma a fare il contrario di quanto vorrebbe la sinistra, che intende mettere una imposta patrimoniale sulla casa. Noi ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire dall’eliminazione dell’Imu per gli immobili occupati o inagibili. Introdurremo la cedolare ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lanon è solo il luogo che ci è più caro, quello dove trascorriamo del tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L’80% degli italiani vive in unadi proprietà, unache quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche. Per noi laè sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una”. Così il presidente di Fi, Silvio, in un video sui social. “Ci impegniamo col nostro programma a fare il contrario di quanto vorrebbe la sinistra, che intende mettere una imposta patrimoniale sulla. Noi ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire dall’eliminazione dell’Imu per gli immobili occupati o inagibili. Introdurremo la cedolare ...

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - davidallegranti : Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finis… - LaVeritaWeb : Varato il decreto per creare un nuovo ufficio per un dirigente di prima fascia e due di seconda. Le assunzioni avve… - isj135 : RT @christian_fsi: ORA È UFFICIALE Italia Sovrana e Popolare parteciperà alle prossime Elezioni Politiche del #25settembre. #VotaItaliaSov… - antonellacirce1 : RT @AlexBazzaro: Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte del mo… -