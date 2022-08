Elezioni: Meloni, 'video preso dalla stampa, mai avrei pubblicato che fa riconoscere vittima' (Di martedì 23 agosto 2022) Ancona, 23 ago. (Adnkronos) - "Ho pubblicato un video che era completamente oscurato. Non ho parlato con questa persona, ma siccome sono molto sensibile a queste materie, non avrei mai pubblicato un video che potesse far riconoscere la vittima. Francamente rimango un po' colpita dalla polemica, soprattutto perchè è circoscritta a me, perchè il video l'ho preso dalla stampa, la cassa di risonanza in Italia ce l'hanno prima i quotidiani, che sono quelli che fanno informazione". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito del video sullo stupro a Piacenza. "Un video ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Ancona, 23 ago. (Adnkronos) - "Hounche era completamente oscurato. Non ho parlato con questa persona, ma siccome sono molto sensibile a queste materie, nonmaiunche potesse farla. Francamente rimango un po' colpitapolemica, soprattutto perchè è circoscritta a me, perchè ill'ho, la cassa di risonanza in Italia ce l'hanno prima i quotidiani, che sono quelli che fanno informazione". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito delsullo stupro a Piacenza. "Un...

