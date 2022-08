**Elezioni: Meloni, 'stampa scava nella mia vita ma non in quella di chi ha rubato milioni'** (Di martedì 23 agosto 2022) Ancona, 23 ago. (Adnkronos) - "Ci sono quotidiani che mettono dieci giornalisti a lavorare per scavare nella tua vita, nella speranza disperata di trovare qualcosa che non trovano, mentre a chi si è rubato milioni di euro in questa naziona non gli fatto neanche un trafiletto. C'è gente che ha paura di una forza politica che non puoi comprare, che non puoi ricattare, che non guarda in faccia a nessuno. Io non ho paura, sono disposta a condurre questa battaglia, sono pronta". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio ad Ancona. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Ancona, 23 ago. (Adnkronos) - "Ci sono quotidiani che mettono dieci giornalisti a lavorare perretuasperanza disperata di trovare qualcosa che non trovano, mentre a chi si èdi euro in questa naziona non gli fatto neanche un trafiletto. C'è gente che ha paura di una forza politica che non puoi comprare, che non puoi ricattare, che non guarda in faccia a nessuno. Io non ho paura, sono disposta a condurre questa battaglia, sono pronta". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio ad Ancona.

