Elezioni: Meloni, 'io obesa e bullizzata salvata dallo sport' (Di martedì 23 agosto 2022) Ancona, 23 ago. (Adnkronos) - "Per devianze si intende quello che dicevo: abuso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, tutto il tema del bullismo, microcriminalità, tutto il tema dei disturbi del comportamento alimentare, tema sentitissimo anche tra i nostri giovani. Quando ho detto disturbi del comportamento alimentare, 'la Meloni dice che gli obesi sono dei deviati': figuratevi che io che obesa sono stata e sono stata anche bullizzata per questo da ragazzina posso considerare che l'obeso è un deviato. Però io voglio cercare di aiutare chi ha dei disturbi del comportamento alimentare ad affrontare questa materia. A me che cosa m'ha salvato? Mi ha salvato lo sport, perchè lo sport salva un sacco di gente. Si può dire o non si può dire?". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Ancona, 23 ago. (Adnkronos) - "Per devianze si intende quello che dicevo: abuso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, tutto il tema del bullismo, microcriminalità, tutto il tema dei disturbi del comportamento alimentare, tema sentitissimo anche tra i nostri giovani. Quando ho detto disturbi del comportamento alimentare, 'ladice che gli obesi sono dei deviati': figuratevi che io chesono stata e sono stata ancheper questo da ragazzina posso considerare che l'obeso è un deviato. Però io voglio cercare di aiutare chi ha dei disturbi del comportamento alimentare ad affrontare questa materia. A me che cosa m'ha salvato? Mi ha salvato lo, perchè losalva un sacco di gente. Si può dire o non si può dire?". Lo ha affermato Giorgia, presidente di ...

