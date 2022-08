Elezioni | Meloni | ' ho imparato di più facendo la cameriera che stando in Parlamento' **

fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - NicolaPorro : ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? - Adnkronos : ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - drsmoda2 : RT @amichiru91: @DiegoFusaro Fino all'elezioni del 25 settembre, OGNI VOLTA CHE SI COMMENTA alleghiamo l'immagine dei partiti i cui membri… - Mirkosway74 : RT @amichiru91: Fino all'elezioni del 25 settembre, OGNI VOLTA CHE SI COMMENTA alleghiamo l'immagine dei partiti i cui membri ci hanno inf… -

la Repubblica

In vista delledel 25 settembre il dibattito si scalda e, come noto, vede contrapposte ... Più austera la proposta di Fratelli d'Italia guidato da Giorgia, che propone di applicare la ......, leader di Fratelli d'Italia, si è soffermata sul ruolo della politica oggi: "Un partito senza sedi sul territorio non esiste. Noi unici a volere di nuovo scelta dei parlamentari alleLe riforme istituzionali dei partiti del Centrodestra e Centrosinistra per le Elezioni del 25 settembre Il Centrodestra ... Favorevole al sistema presidenziale anche Giorgia Meloni. Il M5S, invece, ...Molti dei leader impegnati nelle elezioni politiche 2022 si sono confrontati al Meeting di Rimini 2022. Nel dibattito moderato dal direttore del ...