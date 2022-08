Elezioni, Letta: Introduciamo un tetto al costo del gas con 12 mesi di prezzi amministrati (Di martedì 23 agosto 2022) Il nostro Paese deve introdurre ‘un tetto al costo dell’energia, legato a un periodo di dodici mesi di prezzi amministrati’. Cosi’ il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. ‘Lo possiamo fare subito’ e questo progetto va al di la’ della ‘discussione sul tetto al prezzo del gas’ a livello europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Il nostro Paese deve introdurre ‘unaldell’energia, legato a un periodo di dodicidi’. Cosi’ il segretario del Pd, Enrico, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. ‘Lo possiamo fare subito’ e questo progetto va al di la’ della ‘discussione sulal prezzo del gas’ a livello europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

