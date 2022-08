**Elezioni: filo Putin e 'orsiniana', scoppia caso della prof capolista di Azione** (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Ancora una volta i social. Stavolta il caso riguarda Azione e le considerazione via Fb della capolista al Senato a Caserta di Stefania Modestino D'Angelo, professoressa candidata con Carlo Calenda. "La politica a volte inciampa nella normalità…ed è accaduto con me!", ha scritto su Fb per 'festeggiare' la candidatura. Ma scorrendo i post sul social network, le posizioni della prof nella scorsa primavera sulla guerra in Ucraina sono parecchio distanti da quelle di Azione e Iv. Post che però la professoressa sta cancellando da Fb. Molti i commenti filo Putin, il sostegno a tesi complottiste e i complimenti agli interventi televisivi dei professori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare. "Sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Ancora una volta i social. Stavolta ilriguarda Azione e le considerazione via Fbal Senato a Caserta di Stefania Modestino D'Angelo,essoressa candidata con Carlo Calenda. "La politica a volte inciampa nella normalità…ed è accaduto con me!", ha scritto su Fb per 'festeggiare' la candidatura. Ma scorrendo i post sul social network, le posizioninella scorsa primavera sulla guerra in Ucraina sono parecchio distanti da quelle di Azione e Iv. Post che però laessoressa sta cancellando da Fb. Molti i commenti, il sostegno a tesi complottiste e i complimenti agli interventi televisivi deiessori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare. "Sei ...

