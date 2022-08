Elezioni: divisioni a sinistra favoriscono vittoria Meloni. Lo afferma il Financial Times (Di martedì 23 agosto 2022) Citando politologi e sondaggisti italiani, il Financial Times sottolinea che nell'uninominale il centrodestra dovrebbe ottenere il successo più evidente, arrivando così a una maggioranza di seggi che viene quantificata nel 60% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 agosto 2022) Citando politologi e sondaggisti italiani, ilsottolinea che nell'uninominale il centrodestra dovrebbe ottenere il successo più evidente, arrivando così a una maggioranza di seggi che viene quantificata nel 60% L'articolo proviene da Firenze Post.

