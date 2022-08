Elezioni: D’Aprile (Uil), ‘basta strumentalizzare scuola a fini di voto, interventi immediati’ (Di martedì 23 agosto 2022) "Ho la sensazione che l’argomento scuola sia al centro del dibattito parlamentare solo in prossimità delle Elezioni politiche del prossimo settembre. Basta strumentalizzare la scuola ai soli fini elettorali. La scuola 'pubblica statale' di questo paese ha bisogno di essere potenziata attraverso interventi immediati, strutturati, programmati e soprattutto concreti". Lo afferma all'Adnkronos Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil scuola commentando in generale gli interventi dei diversi leader politici sul palco del Meeting di Rimini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 agosto 2022) "Ho la sensazione che l’argomentosia al centro del dibattito parlamentare solo in prossimità dellepolitiche del prossimo settembre. Bastalaai solielettorali. La'pubblica statale' di questo paese ha bisogno di essere potenziata attraversoimmediati, strutturati, programmati e soprattutto concreti". Lo afferma all'Adnkronos Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uilcommentando in generale glidei diversi leader politici sul palco del Meeting di Rimini. L'articolo .

