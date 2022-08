Elezioni, Conte “Il governo deve recuperare 9 miliardi di extraprofitti” (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore le altre forze politiche si stanno accorgendo che gli italiani non riescono a pagare le bollette. Noi lo stiamo dicendo dallo scorso febbraio che occorre un tetto al prezzo del gas e un Energy Recovery Fund, e il governo ci ha ignorato”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti. “Adesso – ha aggiunto – il governo deve assolutamente recuperare 9 miliardi di extraprofitti nei confronti di quelle imprese che hanno speculato e si sono arricchite durante l'emergenza. E bisogna anche assolutamente azzerare l'Iva quantomeno sui beni di prima necessità, sono le misure più urgenti”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore le altre forze politiche si stanno accorgendo che gli italiani non riescono a pagare le bollette. Noi lo stiamo dicendo dallo scorso febbraio che occorre un tetto al prezzo del gas e un Energy Recovery Fund, e ilci ha ignorato”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, parlando con i giornalisti. “Adesso – ha aggiunto – ilassolutamentedinei confronti di quelle imprese che hanno speculato e si sono arricchite durante l'emergenza. E bisogna anche assolutamente azzerare l'Iva quantomeno sui beni di prima necessità, sono le misure più urgenti”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

