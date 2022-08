ELezioni, Conte contro Giorgia Meloni: Politica irresponsabile, quel video è uno scempio (Di martedì 23 agosto 2022) Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni sul video dello stupro a Piacenza diffuso anche dalla leader di Fdi. Riprendendo le parole della vittima, che oggi denuncia di essere stata riconosciuta per via del video e si dichiara disperata, l’ex premier scrive su Facebook: “Ecco cosa succede quando la Politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell’eco mediatica, senza rispetto per la sofferenza di chi patisce una turpe violenza. Questo scempio è quanto di più lontano dal nostro modo di intendere la dignità delle persone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) Giuseppeattaccasuldello stupro a Piacenza diffuso anche dalla leader di Fdi. Riprendendo le parole della vittima, che oggi denuncia di essere stata riconosciuta per via dele si dichiara disperata, l’ex premier scrive su Facebook: “Ecco cosa succede quando lastrumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell’eco mediatica, senza rispetto per la sofferenza di chi patisce una turpe violenza. Questoè quanto di più lontano dal nostro modo di intendere la dignità delle persone”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

