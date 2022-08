Elezioni, caso liste anche per Azione: candida a Caserta una docente «complottista e filo putiniana». Su Facebook gli insulti a von der Leyen (Di martedì 23 agosto 2022) Le liste sono chiuse, le polemiche no. Nella mattinata del 23 agosto, a poche ore dalla consegna dei nomi dei candidati dei partiti in corsa per le Elezioni, il giornalista Massimiliano Coccia pubblica tweet con screenshot di alcuni post Stefania Modestino D’Angelo. docente al liceo scientifico Diaz di Caserta, è stata scelta da Azione come candidata capolista nella sua città. Coccia scrive: «complottista, filo putiniana che definisce Macron un fattorino e von der Leyen una “femme de chambre“». Il riferimento è a un post scritto su Facebook lo scorso 24 marzo nel quale la professoressa elenca i «padri fondatori dell’Europa». In fondo alla lista, appunto, la presidente della ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Lesono chiuse, le polemiche no. Nella mattinata del 23 agosto, a poche ore dalla consegna dei nomi deiti dei partiti in corsa per le, il giornalista Massimiliano Coccia pubblica tweet con screenshot di alcuni post Stefania Modestino D’Angelo.al liceo scientifico Diaz di, è stata scelta dacometa capolista nella sua città. Coccia scrive: «che definisce Macron un fattorino e von deruna “femme de chambre“». Il riferimento è a un post scritto sulo scorso 24 marzo nel quale la professoressa elenca i «padri fondatori dell’Europa». In fondo alla lista, appunto, la presidente della ...

