Elezioni: Casini, 'baricentro coalizione non sarà Fratoianni' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Speravo si concretizzasse l'accordo con il leader di Azione, comunque l'atteggiamento di Letta è stato serio e coerente. Inoltre, pur con tutto il rispetto dovuto a Fratoianni, credo che il baricentro della coalizione sia in tutt' altra direzione, come dimostrano i voti espressi dal Pd in Parlamento. Il resto sono chiacchiere o polemiche elettorali". Così Pier Ferdinando Casini al Corriere. Un errore far finire l'esperienza del governo Draghi? "Un gigantesco errore causato dai 5 Stelle e assecondato da Lega e Forza Italia in modo inopinato. Peraltro contraddicendo tutto il lavoro dei loro ministri. Un'altra donazione di sangue che hanno fatto a Giorgia Meloni". La preoccupa la vittoria del centrodestra a guida Meloni? "Certo che sì. Ma soprattutto mi preoccupa la superficialità con cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Speravo si concretizzasse l'accordo con il leader di Azione, comunque l'atteggiamento di Letta è stato serio e coerente. Inoltre, pur con tutto il rispetto dovuto a, credo che ildellasia in tutt' altra direzione, come dimostrano i voti espressi dal Pd in Parlamento. Il resto sono chiacchiere o polemiche elettorali". Così Pier Ferdinandoal Corriere. Un errore far finire l'esperienza del governo Draghi? "Un gigantesco errore causato dai 5 Stelle e assecondato da Lega e Forza Italia in modo inopinato. Peraltro contraddicendo tutto il lavoro dei loro ministri. Un'altra donazione di sangue che hanno fatto a Giorgia Meloni". La preoccupa la vittoria del centrodestra a guida Meloni? "Certo che sì. Ma soprattutto mi preoccupa la superficialità con cui ...

