Elezioni, candidata in Campania con Azione ma difende Orsini sull'Ucraina: Sono contro il pensiero unico

Dopo i post filo Putin e 'Orsiniani' cancellati da Fb, Stefania Modestino D'Angelo, la professoressa candidata in Campania con Azione, ha scritto un altro post sul social network per rispondere sul caso scatenato dalle sue considerazioni via Facebook. "Premesso che Sono convintamente atlantista e europeista e che condanno appieno l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin non solo come pacifista, ma perché Sono convinta che sia essenziale il valore della indipendenza dei popoli e degli Stati", specifica. "Va aggiunto che ritengo utile alla democrazia la pluralità di pensiero e il diritto di esprimerlo liberamente senza censure. Devo, doverosamente, chiarire che capziosamente Sono stati strumentalizzati alcuni miei post."

