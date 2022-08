Elezioni, Calenda “Flat tax a 18 aliquote supera altre balle Salvini” (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Matteo Salvini sta andando in giro a dire balle agli italiani da anni. Questa della Flat tax a diciotto aliquote supera tutte quelle precedenti. Suggerisco di andare a leggere il nostro programma su un fisco semplice e giusto. E realizzabile”. Lo dice, su Twitter, il leader di Azione Carlo Calenda. Poi ancora sul Pnrr: “Quando parliamo di implementare il Pnrr, parliamo di sanare questa situazione. E sarà un lavoro lungo e difficile. Purtroppo però non ammette scorciatoie”. E sulle polemiche legate al terzo polo Calenda aggiunge: “Vedo una coda di polemica su Albertini e Pizzarotti. Due persone che stimo. Semplicemente mai visti e sentiti prima di una settimana fa via sms. Anzi per essere più precisi Pizzarotti ha anche cancellato un appuntamento ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Matteosta andando in giro a direagli italiani da anni. Questa dellatax a diciottotutte quelle precedenti. Suggerisco di andare a leggere il nostro programma su un fisco semplice e giusto. E realizzabile”. Lo dice, su Twitter, il leader di Azione Carlo. Poi ancora sul Pnrr: “Quando parliamo di implementare il Pnrr, parliamo di sanare questa situazione. E sarà un lavoro lungo e difficile. Purtroppo però non ammette scorciatoie”. E sulle polemiche legate al terzo poloaggiunge: “Vedo una coda di polemica su Albertini e Pizzarotti. Due persone che stimo. Semplicemente mai visti e sentiti prima di una settimana fa via sms. Anzi per essere più precisi Pizzarotti ha anche cancellato un appuntamento ...

