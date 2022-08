Elezioni, Berlusconi “Tassa unica al 2% per acquisto prima casa” (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La casa non è solo il luogo che ci è più caro, quello dove trascorriamo del tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche. Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una”. Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, nella sua video-pillola quotidiana del programma elettorale. “Ci impegniamo col nostro programma – continua Berlusconi – a fare il contrario di quanto vorrebbe la sinistra, che intende mettere una imposta patrimoniale sulla casa. Noi ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lanon è solo il luogo che ci è più caro, quello dove trascorriamo del tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie. L'80% degli italiani vive in unadi proprietà, unache quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche. Per noi laè sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una”. Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio, nella sua video-pillola quotidiana del programma elettorale. “Ci impegniamo col nostro programma – continua– a fare il contrario di quanto vorrebbe la sinistra, che intende mettere una imposta patrimoniale sulla. Noi ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire ...

