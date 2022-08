Elezioni | Amendola Pd | ' quando si è in un partito servono serietà e disciplina'

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “Vengo da una scuola antica:si è dentro un, si è dentro una comunità e bisogna averee amore, così come ha fatto Raffaele La Regina (con il suo passo indietro, ndr). Io nella scorsa legislatura ero terzo e non sono entrato in Parlamento, ma ho dato il mio contributo come sottosegretario. Siamo tutti necessari e nessuno è indispensabile. Nelle comunità ci si comporta così”. Così Enzoad Agorà su Rai3 a proposito della candidatura in prima battuta al terzo posto in Campania.

La Repubblica

Il segretario Pd ha tenuto il punto e seè stato schierato come capolista in Basilicata è ... Voglio dimostrare che questepossiamo vincerle, quindi ho deciso di fare un'incursione ...- - > REcuperato dal Pd. Il costituzionalista Stefano Ceccanti - Imagoeconomica . Risolti nel fine settimana i grattacapi interni al Pd, con i "ripescaggi" in particolare di Enzoe Stefano Ceccanti, ieri Enrico Letta ha fatto da regista nell'ultima, delicata partita: quella dei collegi uninominali da assegnare agli alleati. In particolare, andava sciolto il rebus - Di ... Elezioni, Napoli: Amendola verso la rinuncia, Letta gli chiede di accettare Roma, 23 ago. “Vengo da una scuola antica: quando si è dentro un partito, si è dentro una comunità e bisogna avere serietà, disciplina e amore, così come ha fat ...Elezioni politiche 2022 - C'è chi ha annunciato da subito il passo indietro. Chi è stato obbligato a farlo. Chi si sacrificherà in un collegio dato per perdente e chi ...