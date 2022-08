Elezioni: a Milano 'contestate' firme lista Cappato, rischia esclusione (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - La lista di Marco Cappato rischia di essere esclusa dalla prossima corsa elettorale. Al momento gli uffici elettorali della corte d'Appello di Milano avrebbero mosso solo un rilievo informale rispetto alla raccolta firme fatta, per la prima volta in Italia, in via digitale per la lista 'Referendum e democrazia'. firme non cartacee che sarebbero in contrasto con la legge in vigore e che potrebbero rappresentare un impedimento alla partecipazione alle politiche in programma il 25 settembre. Non solo: da quanto si apprende ci potrebbe essere stato anche un ritardo nel deposito delle liste per la Camera presentate al Palazzo di giustizia di Milano. Non ci sono problemi, invece, per le liste delle principali ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022), 23 ago. (Adnkronos) - Ladi Marcodi essere esclusa dalla prossima corsa elettorale. Al momento gli uffici elettorali della corte d'Appello diavrebbero mosso solo un rilievo informale rispetto alla raccoltafatta, per la prima volta in Italia, in via digitale per la'Referendum e democrazia'.non cartacee che sarebbero in contrasto con la legge in vigore e che potrebbero rappresentare un impedimento alla partecipazione alle politiche in programma il 25 settembre. Non solo: da quanto si apprende ci potrebbe essere stato anche un ritardo nel deposito delle liste per la Camera presentate al Palazzo di giustizia di. Non ci sono problemi, invece, per le liste delle principali ...

