Elezioni 2022 | Laboccetta | “Paglia ha competenze giuste per fare ministro Difesa”

(Adnkronos) – "Di questi tempi bisogna assolutamente non compiere passi falsi e pensare con grande attenzione a quel che dovrà essere il nuovo Esecutivo. Tutti i ministri andranno scelti con criteri indiscutibili. Per quanto riguarda il Ministero della Difesa spero che dopo il 25 settembre la Meloni, con Salvini e Berlusconi, possano prendere in esame una mia antica idea: affidare quel Ministero al colonnello della Folgore Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare. Un vero mito per le nostre Forze Armate, un eroe per tutta la comunità nazionale". Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud ed ex deputato di centrodestra. "Paglia ha le competenze giuste – aggiunge Laboccetta – e quando ha fatto il parlamentare ha sempre ...

