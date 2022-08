Elezioni 2022, filo Putin e ‘orsiniana’: scoppia caso prof capolista di Azione (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora una volta i social. Stavolta il caso riguarda Azione e le considerAzione via Fb della capolista al Senato a Caserta di Stefania Modestino D’Angelo, professoressa candidata con Carlo Calenda. “La politica a volte inciampa nella normalità…ed è accaduto con me!”, ha scritto su Fb per ‘festeggiare’ la candidatura. Ma scorrendo i post sul social network, le posizioni della prof nella scorsa primavera sulla guerra in Ucraina sono parecchio distanti da quelle di Azione e Iv. Post che però la professoressa sta cancellando da Fb. Molti i commenti filo Putin, il sostegno a tesi complottiste e i complimenti agli interventi televisivi dei professori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare. ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora una volta i social. Stavolta ilriguardae le considervia Fb dellaal Senato a Caserta di Stefania Modestino D’Angelo,essoressa candidata con Carlo Calenda. “La politica a volte inciampa nella normalità…ed è accaduto con me!”, ha scritto su Fb per ‘festeggiare’ la candidatura. Ma scorrendo i post sul social network, le posizioni dellanella scorsa primavera sulla guerra in Ucraina sono parecchio distanti da quelle die Iv. Post che però laessoressa sta cancellando da Fb. Molti i commenti, il sostegno a tesi complottiste e i complimenti agli interventi televisivi deiessori Alessandro Orsini e Donatella di Cesare. ...

