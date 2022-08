Elezioni 2022, diretta. Sanzioni alla Russia: polemica tra Salvini e Letta. Di Maio: «Subito tetto europeo a prezzo del gas» (Di martedì 23 agosto 2022) Elezioni politiche 2022. Archiviata la questione liste, con la presentazione dei candidati chiusa ieri, parte la campagna elettorale. Al meeting di Rimini primo confronto tra i leader dei... Leggi su ilmattino (Di martedì 23 agosto 2022)politiche. Archiviata la questione liste, con la presentazione dei candidati chiusa ieri, parte la campagna elettorale. Al meeting di Rimini primo confronto tra i leader dei...

marcocappato : Totale firme: 27512 Circoscrizioni nelle quali la raccolta firme è stata completata: Camera Europa e Lombardia 1;… - La7tv : #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha… - fattoquotidiano : Elezioni, Verdi e Sinistra italiana presentano la lista: “Prima proposta? Portare le rinnovabili all’80%, necessari… - LocalPage3 : Elezioni 2022, Cacciari: 'Suslov? Sembra che russi vogliano far perdere Meloni' - liberalunicorno : RT @OGiannino: Cose da pazzi: ma come c.. avete fatto a candidare questa? -