Elezioni 2022, diretta. Sanzioni alla Russia: polemica tra Salvini e Letta. Di Maio e Meloni: 'Tetto europeo a prezzo del gas' (Di martedì 23 agosto 2022) Ore 9.31 - 'Leggo che Matteo Salvini vorrebbe confrontarsi con me. Bene, accetto con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 23 agosto 2022) Ore 9.31 - 'Leggo che Matteovorrebbe confrontarsi con me. Bene, accetto con grande piacere. Matteo decidi tu posto, giorno e orario, e confrontiamoci pure. Ci sono diversi temi che vanno ...

marcocappato : Totale firme: 27512 Circoscrizioni nelle quali la raccolta firme è stata completata: Camera Europa e Lombardia 1;… - La7tv : #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha… - fattoquotidiano : Elezioni, Verdi e Sinistra italiana presentano la lista: “Prima proposta? Portare le rinnovabili all’80%, necessari… - eia58 : RT @OGiannino: Cose da pazzi: ma come c.. avete fatto a candidare questa? - ClaudiaBruno00 : RT @marcocappato: 'L'appello di Marco Cappato per far validare le firme digitali e permettere la partecipazione alle elezioni della sua Ref… -