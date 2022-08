"Ecco chi può avere ucciso Darya Dugina". La rivelazione choc di Olga Strada (Di martedì 23 agosto 2022) E' stata uccisa in un attentato Darya Dugina: la 30enne figlia del filosofo Aleksandr Dugin, spesso considerato una sorta di ideologo di Putin. Anche Darya Dugina era una nota commentatrice politica, oltre che una stretta collaboratrice del padre. Ne era anche una abituale autista e, proprio sotto al sedie del guidatore, era stata posta una bomba. Presumibilmente il bersaglio dell'attentato era lui, ma secondo alcune fonti dopo aver partecipato a una conferenza su "Tradizione e storia" vicino a Mosca alla quale ha partecipato anche Darya Dugina come ospite avrebbe alla fine ha deciso di viaggiare su un'altra vettura. Ne parliamo con Olga Strada: figlia del Vittorio Strada che fu forse il più grande slavista italiano del XX secolo, è a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) E' stata uccisa in un attentato: la 30enne figlia del filosofo Aleksandr Dugin, spesso considerato una sorta di ideologo di Putin. Ancheera una nota commentatrice politica, oltre che una stretta collaboratrice del padre. Ne era anche una abituale autista e, proprio sotto al sedie del guidatore, era stata posta una bomba. Presumibilmente il bersaglio dell'attentato era lui, ma secondo alcune fonti dopo aver partecipato a una conferenza su "Tradizione e storia" vicino a Mosca alla quale ha partecipato anchecome ospite avrebbe alla fine ha deciso di viaggiare su un'altra vettura. Ne parliamo con: figlia del Vittorioche fu forse il più grande slavista italiano del XX secolo, è a ...

heather_parisi : Ecco ben spiegata la differenza tra chi si autocandida a fare il ministro della salute italiano per conto della… - matteorenzi : Il nuovo Pd candida Laura Castelli, il nostro Pd candidava Pier Carlo Padoan. La differenza è netta. Chi vota il nu… - gaiatortora : C'è chi dice è blerata non si vede. Non si capisce nulla. Non è riconoscibile. Ecco e se foste voi come vi sentires… - ehyydinozzo : @fearlesstommo8 ecco infatti di chi non mi fido sono proprio loro ?? speriamo bene ?? - scherlockrosson : RT @Frilla50224383: Speranza sei nullità... ecco chi dovrebbe essere ministro della salute! #SperanzaAssassino #Frajese #Frajeseministro… -