E' nata La Scuola del Calcio, una grande opportunità per entrare nel business del pallone! | Serie A (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-23 14:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: E' nata la Scuola del Calcio (Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti, già fondatore della piattaforma www.footballworkshop.it che da oltre un decennio offre workshop agli aspiranti Osservatori di Calciatori e Procuratori Sportivi. La Scuola del Calcio (per saperne di più clicca qui www.cataliottifootballschool.it) ha radici lontane: è frutto di tanta esperienza, di tanto lavoro e di tante ore di lezione in aula e sui campi. Vuole, pertanto, offrire un percorso di studi di ampio respiro, articolato in sei mesi di lezioni online e in altrettanti weekend di scouting calcistico sui campi di tutta Italia.

