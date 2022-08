Dybala, gioia a Roma e lavoro con Oriana verso la Juve (Di martedì 23 agosto 2022) Roma - All'indomani del successo ottenuto contro la Cremonese, l'argentino Paulo Dybala pubblica sul proprio profilo Instagram l'abbraccio con il compagno di squadra Smalling dopo il gol decisivo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 agosto 2022)- All'indomani del successo ottenuto contro la Cremonese, l'argentino Paulopubblica sul proprio profilo Instagram l'abbraccio con il compagno di squadra Smalling dopo il gol decisivo ...

sportli26181512 : #Dybala, gioia a #Roma e lavoro con Oriana verso la Juve: L'argentino sul proprio profilo Instagram posta l'esultan… - cenciokcab : dybala impazzito dalla gioia ?? - lucacerchione : @gennypreziosi @virgini22338959 @NavasKeylor @WLT79 @sscnapoli Domanda precisa: “gioiellerie Genny Esposito?” La tu… - lucacerchione : @davide60676298 @WLT79 Questo non riesce a mandare giù che la sera della presentazione di Dybala al Colosseo quadra… - Genny72975357 : Rimasi deluso per il non arrivo di Dybala ma se mi avessero detto il 18 Agosto arriva Raspa la mia delusione si sar… -