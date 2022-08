Due Porsche l’una sopra l’altra (della stessa proprietaria): lo spettacolare incidente FOTO (Di martedì 23 agosto 2022) Due Porsche l’una sopra l’altra incastrato in un muro. L’incredibile incidente è avvenuto alle 13:08 del 20 agosto in Calle de Cáceres ad Alcalá de Henares, in Spagna. Tutto è iniziato quando una Porsche Taycan si è scontrata contro un’altra Porsche, una Macan e i due veicoli sono rimasti incastrati una sull’altra proprio sul muro della casa del vicino della proprietaria dei due costosi bolidi. Una scena che sembrava un film, ma che come riferito dalla polizia Polizia Locale di Alcalá de Henares sta indagando sui fatti, tenendo conto che l’eccesso di velocità ha giocato un ruolo fondamentale. Secondo quanto riporta la ABC, le auto coinvolte nell’incidente appartengono alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Dueincastrato in un muro. L’incredibileè avvenuto alle 13:08 del 20 agosto in Calle de Cáceres ad Alcalá de Henares, in Spagna. Tutto è iniziato quando unaTaycan si è scontrata contro un’altra, una Macan e i due veicoli sono rimasti incastrati una sulproprio sul murocasa del vicinodei due costosi bolidi. Una scena che sembrava un film, ma che come riferito dalla polizia Polizia Locale di Alcalá de Henares sta indagando sui fatti, tenendo conto che l’eccesso di velocità ha giocato un ruolo fondamentale. Secondo quanto riporta la ABC, le auto coinvolte nell’appartengono alla ...

fanpage : Due Porsche (una Macan e una Taycan) l’una sopra l’altra incastrato in un muro. Sembra la scena di un film, ma è ac… - Luxgraph : Incidente tra due Porsche (da oltre 100 mila euro) della stessa proprietaria #corriere #news #2022 #italy #world… - infoitinterno : Come distruggere due Porsche da 100mila euro con una sola manovra - infoitinterno : Due Porsche una sopra l'altra? C'è chi ci è riuscito (purtroppo per lui) - infoitinterno : Due Porsche, una sopra l'altra (della stessa proprietaria) -