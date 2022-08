Dramma nel Casertano, titolare pizzeria rientra a casa e muore per un malore (Di martedì 23 agosto 2022) Si chiamava Mariano Di Marco l’uomo stroncato da un malore improvviso a soli 49 anni. La vittima, titolare di una storica pizzeria nel centro di Cellule, lascia due figli piccoli. Cellole, pizzaiolo stroncato da malore dopo rientro da lavoro Secondo quanto riporta Casertace, Mariano aveva finito di lavorare quando si è sentito male. Avrebbe chiuso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 agosto 2022) Si chiamava Mariano Di Marco l’uomo stroncato da unimprovviso a soli 49 anni. La vittima,di una storicanel centro di Cellule, lascia due figli piccoli. Cellole, pizzaiolo stroncato dadopo rientro da lavoro Secondo quanto riporta Casertace, Mariano aveva finito di lavorare quando si è sentito male. Avrebbe chiuso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

