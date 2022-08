Draghi atteso al Meeting di Rimini: "Inaccettabile violenza l'occupazione russa della Crimea, sul tavolo il nodo gas e i temi economici" (Di martedì 23 agosto 2022) Il premier farà il punto della situazione in vista della ripresa dei lavori parlamentari: dai progetti del Pnrr alla vendita di Ita alle conseguenze economiche della guerra Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 agosto 2022) Il premier farà il puntosituazione in vistaripresa dei lavori parlamentari: dai progetti del Pnrr alla vendita di Ita alle conseguenze economicheguerra

AndreaLompio53 : @CREANTO7 Non dire sciocchezze, dai. La Carfagna è da anni che si distingue per buon senso e principi morali. L'un… - FGuardiella : Draghi violenti tra rivalità, litigi e amorazzi “House of the Dragons”, l’atteso e temuto prequel del Trono di spad… - alfonsocarfora1 : Mario Draghi: senza dubbio è lui il personaggio più atteso al Meeting di Rimini, che pure ha già messo nel carniere… - AleCom1968 : RT @Radio1Rai: Guerra, Medioriente, ambiente tra i temi del @MeetingRimini. Un evento, scrive #Mattarella, 'che ha radici profonde per la c… - gbarresirai : RT @Radio1Rai: Guerra, Medioriente, ambiente tra i temi del @MeetingRimini. Un evento, scrive #Mattarella, 'che ha radici profonde per la c… -