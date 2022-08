Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liberare il vostro Paese” (Di martedì 23 agosto 2022) “La Russia deve porre fine alla sua occupazione illegale, ai suoi attacchi brutali contro i civili disarmati. L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina. Siamo con voi nella vostra lotta per resistere all’invasione russa, per ripristinare l’integrità territoriale dell’Ucraina, per proteggere la vostra democrazia e la vostra indipendenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla conferenza per la Crimea in corso in Ucraina. “L’Italia sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e l’Ucraina. – ha continuato Draghi – L’Italia ha sempre condannato l’occupazione della Crimea e siamo preoccupati per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) “La Russia deve porre fine alla sua occupazione illegale, ai suoi attacchi brutali contro i civili disarmati.. Siamo con voi nella vostraper resistere all’invasione russa, per ripristinare l’integrità territoriale del, per proteggere la vostra democrazia e la vostra indipendenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mariointervenendo alla conferenza per lain corso in Ucraina. “sostiene senza tentennamenti questa iniziativa e. – ha continuatoha sempre condannato l’occupazionee siamo preoccupati per il ...

