Dopo lo smartphone rotto, la “telefonata arrogante”. La madre del ragazzo accusa Cristiano Ronaldo (Di martedì 23 agosto 2022) Aprile 2022, il Manchester United perde in casa dell’Everton. Cristiano Ronaldo, uscendo dal campo, colpisce la mano di Jacob, ragazzo autistico, e fa cadere il suo smartphone. La polizia del Merseyside lo ha multato per 200 sterline. Pochi mesi Dopo, la madre del ragazzo torna a parlare e accusa CR7 in un’intervista al Mirror. La vita della famiglia è cambiata Dopo questo episodio, anche per via di alcuni messaggi arrivati sui social: “Ho paura ad uscire di casa. Ci stanno facendo passare per criminali e Ronaldo la vittima innocente” ha dichiarato la signora. Nei mesi scorsi ha avuto luogo anche una telefonata tra il portoghese e la madre del ragazzo, che definisce ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Aprile 2022, il Manchester United perde in casa dell’Everton., uscendo dal campo, colpisce la mano di Jacob,autistico, e fa cadere il suo. La polizia del Merseyside lo ha multato per 200 sterline. Pochi mesi, ladeltorna a parlare eCR7 in un’intervista al Mirror. La vita della famiglia è cambiataquesto episodio, anche per via di alcuni messaggi arrivati sui social: “Ho paura ad uscire di casa. Ci stanno facendo passare per criminali ela vittima innocente” ha dichiarato la signora. Nei mesi scorsi ha avuto luogo anche unatra il portoghese e ladel, che definisce ...

sportface2016 : Dopo lo smartphone rotto, la telefonata 'arrogante'. La madre del ragazzo accusa #CristianoRonaldo - PuntoCellulare : Lo smartphone Vivo Y02s è stato ufficializzato questa settimana in anteprima nelle Filippine, dopo le anticipazioni… - androidworldit : Dopo l'aggiornamento alla versione 7.8.6 molti utenti stanno segnalando problemi con Android Auto da smartphone Xia… - RED1926 : @WLT79 walter ti volevo chiedere, se rispetto alle 22, l'anticipi tipo le 21.30 lo spazio. in modo che, dopo per s… - Esticazzi1965 : RT @WhiteDogSummer: SCANDALO dopo il #video #stupro postato dalla #Meloni Ma avete idea di che cazzo guardano quotidianamente i vostri fi… -