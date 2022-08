Donnarumma liberato ? La clamorosa trattativa che fa godere Gigio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Al Napoli vogliono un portiere forte e d'esperienza, per completare un mercato interessante che all'ombra del Vesuvio ha già portato diversi giocatori interessanti: il georgiano Khvicha Kvaratskhelia (domenica con doppietta allo Spezia), Jack Raspadori del Sassuolo, Kim (arrivato per sostituire Kalidou Koulibaly), il ‘Cholito' Simeone e Ndombele. Il nome scelto per la porta è quello di Keylor Navas del Psg, che ha tutto: esperienza, statura tecnica, esperienza internazionale e mentalità. E che libererebbe definitivamente il posto al Psg a, finalmente libero di poter giocare tra Ligue 1, Champions e Coppa di Francia senza la minacciosa presenza del collega-rivale. Se Navas arriva, cosa farà Meret? L'anno scorso Mauricio Pochettino lo alternò al via proprio con Navas, poi, con l'arrivo quest'anno di Christophe Galtier, il ...