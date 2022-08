Djimsiti ko | è frattura del perone | almeno due mesi di stop

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 agosto 2022) Bergamo. L’Atalanta non ha nemmeno il tempo per poter sorridere per un buon punto conquistato contro i campioni d’Italia che già arrivano le pessime notizie. E riguardano uno dei perni della squadra di Gasperini, ovvero Berat. Il difensore centrale albanese dovrà osservare un lungoa causa di una fratttura delrimediata proprio contro il Milan: intorno all’80’ il numero 19 ha messo la gamba per impedire ad Origi di calciare a botta sicura verso la porta dentro l’area di rigore. Ha però avuto la peggio, perché l’attaccante belga ha calciato il, che ha fatto crac. “Atalanta B.C. informa che, in seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campionato Atalanta-Milan, Beratè stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una ...