Disgrazia in Italia | yacht di 40 metri affonda | salvate 9 persone

LPincia : RT @boanerges573: L'evidenza scientifica ormai è chiara, che i vaccini sono la causa principale degli effetti collaterali delle morti sosp… - Zamberlett : RT @boanerges573: L'evidenza scientifica ormai è chiara, che i vaccini sono la causa principale degli effetti collaterali delle morti sosp… - mila_lavi : RT @boanerges573: L'evidenza scientifica ormai è chiara, che i vaccini sono la causa principale degli effetti collaterali delle morti sosp… - latestachefuma : @shshmdssh Che disgrazia per l’italia - be_free_all : RT @boanerges573: L'evidenza scientifica ormai è chiara, che i vaccini sono la causa principale degli effetti collaterali delle morti sosp… -

... alla maniera di 'JFK' ), più noto come il mandante putativo dell'atroce assassinio del giornalista compaesano Jamal Khashoggi, caduto ine poi fatto letteralmente a pezzi da una squadra ...Uno sposo non si è presentato al proprio matrimonio mandando l'amante al suo posto. Lo racconta un utente su Tik Tok, scrivendo che il fatto è successo in Calabria . Su questo, però, in molti hanno ...«Quando vedi un’azienda in difficoltà per calamità naturali, dovresti essere solidale. Tanto più se dà lavoro a 150 persone e lascia tutto l’indotto sul territorio. La gente dovrebbe rammaricarsi del ...Quote rosa e una difficile alchimia nel partito di Berlusconi: l’ipotesi Casellati in Basilicata e Bernini in Veneto. Confermate le candidature in Fratelli d'Italia di Fitto e Tremonti ...