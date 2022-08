Disabile di 9 anni senza scuola, deroga per un posto di sostegno (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAfragola (Na) – Lieto fine per la vicenda che ha visto protagonista nei giorni scorsi il piccolo Alessandro, il bambino di 9 anni diversamente abile che, dopo essersi trasferito da Modena ad Afragola, nel Napoletano, non riusciva a trovare una scuola che lo ospitasse: secondo quanto rende noto la madre, il bimbo è stato finalmente iscritto in un istituto in città. La signora si era rivolta alla “Battaglia di Andrea”, l’associazione che da anni lotta per i diritti dei bimbi affetti da disabilità, che nei giorni scorsi ha chiesto aiuto al sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso. Il sottosegretario si è subito mobilitato – fa sapere l’associazione – mettendosi in contatto con il direttore dell’USR Campania, prof. Acerra, il quale ha disposto l’assegnazione di un posto di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAfragola (Na) – Lieto fine per la vicenda che ha visto protagonista nei giorni scorsi il piccolo Alessandro, il bambino di 9diversamente abile che, dopo essersi trasferito da Modena ad Afragola, nel Napoletano, non riusciva a trovare unache lo ospitasse: secondo quanto rende noto la madre, il bimbo è stato finalmente iscritto in un istituto in città. La signora si era rivolta alla “Battaglia di Andrea”, l’associazione che dalotta per i diritti dei bimbi affetti da disabilità, che nei giorni scorsi ha chiesto aiuto al sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso. Il sottosegretario si è subito mobilitato – fa sapere l’associazione – mettendosi in contatto con il direttore dell’USR Campania, prof. Acerra, il quale ha disl’assegnazione di undi ...

