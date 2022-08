«Dentista Croazia»: testo e significato del brano (Di martedì 23 agosto 2022) I Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo brano. Stiamo parlando di “Dentista Croazia”, un inno a non mollare. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli. Dentista Croazia: le dichiarazioni del gruppo musicale sui social “Non metto più magliette di gruppi rock,Ho fatto strada sì, ma con l’autostop. Dentista Croazia è fuori ovunque. Il link è in bio. Che ne pensate? C’è un po’ del nostro passato e un po’ del nostro futuro dentro. Ci sentiamo presto che abbiamo altre cose da dirvi ?????” “Per molti il titolo non avrà significato, ma per i 250 mila che sono venuti a sentirci live quest’estate sì. Ne abbiamo parlato sul palco: è il nome del nostro primissimo furgone, che affittavamo per girare l’Italia a suonare dieci anni fa. È l’omaggio ad un ... Leggi su zon (Di martedì 23 agosto 2022) I Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo. Stiamo parlando di “”, un inno a non mollare. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.: le dichiarazioni del gruppo musicale sui social “Non metto più magliette di gruppi rock,Ho fatto strada sì, ma con l’autostop.è fuori ovunque. Il link è in bio. Che ne pensate? C’è un po’ del nostro passato e un po’ del nostro futuro dentro. Ci sentiamo presto che abbiamo altre cose da dirvi ?????” “Per molti il titolo non avrà, ma per i 250 mila che sono venuti a sentirci live quest’estate sì. Ne abbiamo parlato sul palco: è il nome del nostro primissimo furgone, che affittavamo per girare l’Italia a suonare dieci anni fa. È l’omaggio ad un ...

