Delfraissy non ha detto, parlando della pandemia, «abbiamo fatto un casino, abbiamo ucciso le persone» (Di martedì 23 agosto 2022) Il 19 agosto 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente una presunta dichiarazione rilasciata da «Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio Scientifico francese sul Covid». Delfraissy avrebbe dichiarato: «abbiamo fatto un casino, abbiamo ucciso le persone, ma pensavamo di fare la cosa giusta». Nella stessa immagine compare anche un titolo in lingua francese, pubblicato dal blog Olivierdemeulenaere.wordpress.com, che riporta il presunto virgolettato. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale del presidente del Consiglio scientifico francese sulla Covid-19. L’articolo in lingua francese del blog ... Leggi su facta.news (Di martedì 23 agosto 2022) Il 19 agosto 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente una presunta dichiarazione rilasciata da «Jean-François, presidente del Consiglio Scientifico francese sul Covid».avrebbe dichiarato: «unle, ma pensavamo di fare la cosa giusta». Nella stessa immagine compare anche un titolo in lingua francese, pubblicato dal blog Olivierdemeulenaere.wordpress.com, che riporta il presunto virgolettato. Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale del presidente del Consiglio scientifico francese sulla Covid-19. L’articolo in lingua francese del blog ...

mrmnft : I CACCIATORI di Mentana quelli che censurano tutto quello che non corrisponde alla 'Verità unica'… - mrmnft : OPEN di mitraglietta, conclude: ' ...il vecchio scienziato' FORSE 'Il vecchio scienziato' ha detto qualcosa che no… - Samanta8888 : RT @GfveGianfra: Chiaramente #Open smentisce citando una intervista a #Delfraissy che non so se sia quella cui si riferisce il tweet,certo… - GfveGianfra : Chiaramente #Open smentisce citando una intervista a #Delfraissy che non so se sia quella cui si riferisce il tweet… - LeachatG : RT @dieffe55: @DrMCecconi Jean-François Delfraissy: 'si rammarica che durante questa crisi l'OMS 'non abbia preso il potere sui vaccini. Sp… -

No! Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico Covid francese, non ha ammesso di «aver ucciso persone» Open