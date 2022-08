De Magistris | l' ex pm che volle ispirarsi al Che

(Di martedì 23 agosto 2022) Nel caos di una politica dove la parola data e le alleanze durano meno di una zanzara al cospetto del Ddt, il gesto rivoluzionario è rimanere sempre uguali a se stessi. È il caso di Luigi De. «In Parlamento, alla guida di Unione Popolare non darò tregua alla borghesia mafiosa, ai colletti bianchi che depredano il denaro pubblico cementificando il rapporto delle mafie con la politica». Parole sue, queste, presentandola sua ultima creatura politica. Tutto uguale, quindi, per quanto sia dietro l'angolo il rischio di fare la rievocazione dei bei tempi andati. Uguale l'aspirazione a creare un movimento nazionale per quanto il nome, unione popolare, segnali un abbassamento di penne rispetto a Dema, acronimo di Democrazia e Autonomia, ma vagamente egoevocativo. Uguale quel respiro di ribellismo partenopeo, richiamante l'«amm a scassà», motto della prima vittoria al ...

C'è poi l'ala più Sinistra, con Unione Popolare dell'ex giudice ed ex sindaco di Napoli, Luigi Dea Pordenone ha rispolverato il 'compagno storico', Gian Luigi Bettoli. Si accoda, ...All'avvincente contesa manca soltanto l'ex sindaco Luigi deinvece ha preferito guidare l'uninominale del collegio di San Carlo all'Arena. I napoletani, almeno qui negli uninominali, ...È il caso di Luigi De Magistris. «In Parlamento, alla guida di Unione Popolare non darò tregua alla borghesia mafiosa, ai colletti bianchi che depredano il denaro pubblico cementificando il rapporto ..."Non ricordo una sanità pubblica calabrese messa peggio di quella odierna. Si regge unicamente per l'abnegazione dei medici e del personale in genere" ...