Darya Dugina | funerali a Mosca | «È morta per il popolo»

Giorno 181 di guerra. Ad accusare direttamente Kiev dell'uccisione dinon è più solo qualche leader filorusso del Donbass o media di Mosca vicini al Cremlino: sono i servizi segreti russi, che forniscono anche il nome della presunta sicaria, Natalya Vovk, ...Funeralia Mosca Tante le immagini di persone in lutto con i fiori in mano per omaggiare la figlia di Dugin. I della giornalista russa si sono svolti in una sala del centro televisivo ...Mosca, 23 ago. (askanews) - Commemorazione a Mosca per Darya Dugina, figlia dell'ideologo russo Alexander Dugin, dopo che è stata uccisa in un'autobomba il 21 agosto. Anche il padre commosso ha partec ...Il giorno dell'ultimo saluto a Darya Dugina. A Mosca questa mattina centinaia di persone si sono radunate per celebrare le esequie della figlia di Alexander Dugin. La 29enne, ...