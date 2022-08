Damascelli: come può giocare una squadra decisa con il lancio della monetina? Come la Juventus (Di martedì 23 agosto 2022) Su Il Giornale Tony Damascelli spara a zero sulla Juventus. Una squadra messa in campo lanciando la monetina, scrive. Senza idee di gioco, incomprensibile e imbarazzante. “Come può giocare una squadra decisa con il lancio della monetina? Elementare, Come la Juventus, o meglio, la Juventus di Massimiliano Allegri. Malinconico pareggio contro la Sampdoria. Nessuna idea di football saggio, sconclusionato il gioco, Bremer a sinistra è una bestemmia che soltanto un allenatore che vive di rendita, oltre che di un sontuoso salario, può mettere in campo e la scelta su Rugani al posto di Gatti, dovuta alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Su Il Giornale Tonyspara a zero sulla. Unamessa in campo lanciando la, scrive. Senza idee di gioco, incomprensibile e imbarazzante. “puòunacon il? Elementare,la, o meglio, ladi Massimiliano Allegri. Malinconico pareggio contro la Sampdoria. Nessuna idea di football saggio, sconclusionato il gioco, Bremer a sinistra è una bestemmia che soltanto un allenatore che vive di rendita, oltre che di un sontuoso salario, può mettere in campo e la scelta su Rugani al posto di Gatti, dovuta alla ...

