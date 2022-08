Da Parigi – Navas | Kurzawa | Paredes | Gueye… Il PSG attende ancora le partenze per completare la sua finestra di mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-22 22:33:00 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Al PSG. il gruppo di allenamento pomeridiano, lontano dalle sessioni guidate da Christophe Galtier, èben fornito. Il tasso dinon è abbastanza alto per Luis Campos, consigliere calcistico del club, e l’allenatore francese, che stanno diventando impazienti e mettendo pressione su Antero Henrique, responsabile della pratica mentre aspettanoun difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Saranno sempre in grado di trattenere alcune buone notizie. Mentre il suo nome non era quasi mai apparso nelle voci nelle ultime settimane, Layvinha visto l’interesse del Fulham (Premier League) come annunciato dal Standard serale di Londra e ...