Da lavoro o domestici, eleganti e ben tosati o familiari e «dolcissimi!». Le razze di cane si sono evolute, con la nostra assistenza, per servirci

Le razze di cane ci parlano di noi, ma non a caso. In loro abbiamo da sempre infuso le nostre inclinazioni e la nostra visione del mondo. Lo spiega benissimo un articolo intitolato Semiotica dei cani e pubblicato sul sito Aeon scritto dalla storica americana Katrina Gulliver: i cani sono "contenitori" simbolici di paure, desideri e vizi tutti umani. L'articolo parte, non a caso, dal film di animazione della Disney Lilli e il vagabondo (1955). Attraverso i cani, il cartone animato ripropone una trama tipicamente umana: la bella privilegiata dei quartieri alti che si innamora di un ragazzaccio di strada, etnicamente ambiguo.

