Da bollette a bonus 200 euro | oltre 50 miliardi di aiuti nel 2022

Nel 2022 ammontano a 52 miliardi di euro le misure contro il rincaro dei prezzi introdotte dal Governo Draghi a favore di famiglie e imprese. Una cifra importante, pari a 3 punti percentuali di Pil, che include anche i 17 miliardi di euro previsti dal decreto aiuti bis approvato nelle settimane scorse. Assieme al boom delle presenze turistiche, alla forte ripresa degli investimenti, in particolar modo nel settore delle costruzioni, e al buon andamento delle esportazioni, le misure di contenimento dell'inflazione hanno garantito al Paese, almeno nella prima parte di quest'anno, un discreto risultato economico che pochi avevano previsto. A segnalarlo è l'Ufficio studi della CGIA

