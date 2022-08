Csaba Dalla Zorza, senza trucco e appena sveglia: mai vista così (Di martedì 23 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Csaba Dalla Zorza ha spiazzato tutti con lo scatto di prima mattina in cui è apparsa senza trucco. L’elegante e stilosa esperta di bon ton si è mostrata al naturale: la foto colpisce, mai vista così. La giudice di Cortesie per gli Ospiti ci tiene sempre a mostrarsi in forma ed in grande stile sui Leggi su youmovies (Di martedì 23 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha spiazzato tutti con lo scatto di prima mattina in cui è apparsa. L’elegante e stilosa esperta di bon ton si è mostrata al naturale: la foto colpisce, mai. La giudice di Cortesie per gli Ospiti ci tiene sempre a mostrarsi in forma ed in grande stile sui

bakeoffitalia : Csaba dalla Zorza in vacanza: la foto in costume è boom di like - Velvet Gossip -