Crisi energetica, euro ai minimi da 20 anni sul dollaro L'effetto sanzioni a Putin si sta scatenando sull'Europa (Di martedì 23 agosto 2022) La Crisi energetica sembra ormai fuori controllo. Il prezzo del gas ha raggiunto livelli record e si prevede un autunno parecchio complicato, soprattutto per i Paesi europei. La Bundesbank ormai - si legge su Repubblica - ritiene sempre più probabile una recessione in Germania e un costo della vita oltre il 10% in autunno, mentre secondo Pimco in Gran Bretagna toccherà il 18,6% in gennaio. Timori presenti su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma che agiscono con un peso minore negli Usa. Questo spiega perché l’euro sta pagando - e non da oggi - un prezzo più alto mentre il dollaro dispiega le ali (anche verso altre valute). L'euro è sceso sotto la parità con il biglietto verde. Ieri il movimento al ribasso è arrivato fino a 0,9933 (per poi risalire negli Usa fino a 0,9946). Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 23 agosto 2022) Lasembra ormai fuori controllo. Il prezzo del gas ha raggiunto livelli record e si prevede un autunno parecchio complicato, soprattutto per i Paesipei. La Bundesbank ormai - si legge su Repubblica - ritiene sempre più probabile una recessione in Germania e un costo della vita oltre il 10% in autunno, mentre secondo Pimco in Gran Bretagna toccherà il 18,6% in gennaio. Timori presenti su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma che agiscono con un peso minore negli Usa. Questo spiega perché l’sta pagando - e non da oggi - un prezzo più alto mentre ildispiega le ali (anche verso altre valute). L'è sceso sotto la parità con il biglietto verde. Ieri il movimento al ribasso è arrivato fino a 0,9933 (per poi risalire negli Usa fino a 0,9946). Segui su ...

AndreaVenanzoni : Quelli de “il Pnrr non si può modificare e adattare pure se il contesto è radicalmente mutato” sono gli stessi che… - ladyonorato : #Orban ha privilegiato gli interessi del proprio Paese nella scelta di non appoggiare militarmente il governo ucrai… - fattoquotidiano : Teme la crisi energetica, vuole avvertire gli elettori: “Al governo sarà dura”. Gentiloni la frena: “Il Pnrr resta… - dv_htdcanbf : … come la crisi energetica e climatica, il lavoro ecc. Ma non sei Letta o il PD per caso, quindi vai così, dietro… - argyrosingh : Questa settimana scrivo dell’incontro di Leopoli e della crisi energetica tedesca. Parlo poi dell’ondata di maltemp… -