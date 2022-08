Crisi climatica: lo sci potrà essere ancora il motore economico e sociale delle Alpi? (Di martedì 23 agosto 2022) Non c’è luogo come l’alta montagna dove il cambiamento climatico sia così facile da percepire. E nessun luogo come l’alta montagna ha ospitato e ospiterà cambiamenti tanto profondi della vita individuale e sociale in risposta all’evoluzione del clima. Non soltanto la rapida trasformazione a cui ha assistito la mia generazione, ma anche l’evoluzione storica nell’ultimo millennio offrono letture semplici e affascinanti. Basta frequentare le montagne Alpine, andine e himalayane; e leggere il paesaggio con un po’ di curiosità storica. Le montagne che conosco meglio, lo spartiacque delle valli dove scorrono l’Evançon e il Lys, affluenti in sponda sinistra della Dora Baltea, sono tra quelle dove lo scioglimento dei ghiacciai e la perdita di superficie innevata offrono un quadro da manualistica. Le modificazioni che si sono realizzate nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Non c’è luogo come l’alta montagna dove il cambiamento climatico sia così facile da percepire. E nessun luogo come l’alta montagna ha ospitato e ospiterà cambiamenti tanto profondi della vita individuale ein risposta all’evoluzione del clima. Non soltanto la rapida trasformazione a cui ha assistito la mia generazione, ma anche l’evoluzione storica nell’ultimo millennio offrono letture semplici e affascinanti. Basta frequentare le montagnene, andine e himalayane; e leggere il paesaggio con un po’ di curiosità storica. Le montagne che conosco meglio, lo spartiacquevalli dove scorrono l’Evançon e il Lys, affluenti in sponda sinistra della Dora Baltea, sono tra quelle dove lo scioglimento dei ghiacciai e la perdita di superficie innevata offrono un quadro da manualistica. Le modificazioni che si sono realizzate nel ...

