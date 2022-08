Covid oggi Lombardia, 4.918 contagi e 24 morti: bollettino 23 agosto (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 4.918 i nuovi contagi Covid in Lombardia oggi, a fronte di 27.957 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 17,5%. Nelle ultime 24 ore sono morte 24 persone, che secondo il bollettino della regione portano a 42.123 il numero dei decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia. Stabile a 20 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre scende quello dei pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 780, dieci meno di ieri. Nel Milanese i contagi sono oggi 1.359, di cui 438 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia, con 671 nuovi casi, Bergamo (+532), Monza e Brianza (+366), Varese (+382), Mantova (+321), Como (+299), Pavia (+290), Cremona (+224), Lecco (+165), Lodi (+105) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 4.918 i nuoviin, a fronte di 27.957 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 17,5%. Nelle ultime 24 ore sono morte 24 persone, che secondo ildella regione portano a 42.123 il numero dei decessi indall’inizio della pandemia. Stabile a 20 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre scende quello dei pazienti nei repartiordinari,780, dieci meno di ieri. Nel Milanese isono1.359, di cui 438 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia, con 671 nuovi casi, Bergamo (+532), Monza e Brianza (+366), Varese (+382), Mantova (+321), Como (+299), Pavia (+290), Cremona (+224), Lecco (+165), Lodi (+105) e ...

