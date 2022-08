Covid oggi Italia, 35.360 contagi e 134 morti: bollettino 23 agosto (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 35.360 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 134 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 207.761 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 17%. Calano a 254 i ricoveri in terapia intensiva, uno in meno da ieri, e i ricoveri ordinari, pari a 6.378 in totale, 138 in meno da ieri. LAZIO – Sono 2.555 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 35.360 i nuovida Coronavirus in, 232022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 134. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 207.761 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 17%. Calano a 254 i ricoveri in terapia intensiva, uno in meno da ieri, e i ricoveri ordinari, pari a 6.378 in totale, 138 in meno da ieri. LAZIO – Sono 2.555 i nuovida Coronavirus, 232022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati ...

