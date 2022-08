Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 35.360 nuovi casi, 134 morti. Tasso al 17%. LIVE (Di martedì 23 agosto 2022) In calo terapie intensive e ricoveri. Per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è stabile al 10%, nell'arco di 24 ore, la percentuale di posti letto occupati per Covid nei reparti ordinari (un anno fa era al 7%) e sono 3 le regioni in cui il valore supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). Sempre a LIVEllo nazionale, è stabile al 3% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid (un anno fa era al 5%) Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 agosto 2022) In calo terapie intensive e ricoveri. Per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è stabile al 10%, nell'arco di 24 ore, la percentuale di posti letto occupati pernei reparti ordinari (un anno fa era al 7%) e sono 3 le regioni in cui il valore supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). Sempre allo nazionale, è stabile al 3% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti(un anno fa era al 5%)

