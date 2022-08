Covid | le notizie Bollettino | 10 418 nuovi casi | 75 morti Tasso al 16 | 5%

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 23 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 63.188. In calo le terapie intensive (-7) mentre salgono i ricoveri ordinari (+74). Agenas: reparti stabili al 10%, tre regioni oltre il 15%. Per il nuovo anno scolastico anche i docenti no-vax potranno tornare in classe. "È giusto", ha detto il sottosegretario alla Salute Sileri. Galli e Lopalco: "Il rischio più alto è il loro". Intanto negli Usa Anthony Fauci annuncia che a dicembre si dimetterà da consigliere medico della Casa Bianca